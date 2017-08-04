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В Подмосковье появится заповедник ягод на болотах Шаховского округа

Москва Московская область
4 августа, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

В охраняемой природной зоне запрещено любое строительство, прокладка дорог, а также добыча торфа и на сбор ягод на болотах

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области создаст новый государственный природный заказник "Коренные ельники с клюквенными сфагновыми болотами" в Шаховском городском округе, чтобы защитить места произрастания ягод - краснокнижной морошки, клюквы и черники. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Правительство Московской области утвердило Положение о государственном природном заказнике "Коренные ельники с клюквенными сфагновыми болотами", - говорится в сообщении.

Режим особой охраны заказника подразумевает запрет на любое строительство и прокладку дорог на его территории, а также на добычу торфа и на сбор ягод на болотах, пояснили в министерстве.

Новый заповедник будет расположен на землях Волоколамского лесничества, его площадь составит 114 га.

"Заказник - одно из редких мест в Подмосковье, где массово растет морошка, занесенная в Красную книгу Московской области, а также черника и клюква. Туристы и любители ягод наносят существенный вред хрупкой экосистеме сфагновых болот", - приводятся в сообщении слова министра экологии региона Александра Когана.

Минэкологии намеревается поставить заказник на кадастровый учет в ближайшее время, говорится в сообщении.

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