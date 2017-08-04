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Единый центр для реализации фермерского сыра может появиться в Подмосковье

Москва Московская область
4 августа, 15:12 UTC+3 ИСТРА ИСТРА 4, августа. /ТАСС

Правительство региона намерено найти помещение возле МКАДа для создания торгово-логистического центра

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ИСТРА, 4 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют создать у МКАД торгово-логистический центр для сыроваров, с помощью которого будет осуществляться реализация произведенной продукции. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Чаще всего запрос [от фермеров] - помогите продать продукцию, зайти в сети или обеспечить какой-то павильон, какое-то место для фермерских продуктов. То, что вы предложили по поводу продаж и хранения, давайте подумаем", - сказал Воробьев, уточнив, что правительство может найти помещение возле МКАДа, инвестировав в качественные и современные павильоны, "чтобы такой фестиваль был нон-стоп, тогда будет постоянный поток денег".

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметил, что в течение месяца Минсельхоз региона проработает данный вопрос и выйдет на совместное обсуждение с коллегами из областного Министерства потребительского рынка.

"В случае повышения эффективности для наших предприятий, увеличения объема производства, создания дополнительных рабочих мест мы с таким предложением выйдем для обсуждения с коллегами в правительстве", - добавил Разин.

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