Пожарные потушили крупный пожар на заброшенном заводе в подмосковных Люберцах

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание на заброшенном заводе сельскохозяйственных машин им. Ухтомского в центре подмосковного города Люберцы, сообщило в пятницу Главное управление МЧС России по Московской области.

"13:32 - ликвидация пожара", - говорится в сообщении о статусе пожара на улице Красной, где расположен завод.

Площадь пожара достигала 300 кв. м. Предположительно, на территории объекта загорелся строительный мусор, сообщил ранее глава города Владимир Ружицкий.

Данных о пострадавших нет. Пожар тушили шесть пожарных экипажей.