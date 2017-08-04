Пожарные потушили крупный пожар на заброшенном заводе в подмосковных Люберцах

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание на заброшенном заводе сельскохозяйственных машин им. Ухтомского в центре подмосковного города Люберцы, сообщило в пятницу Главное управление МЧС России по Московской области.
"13:32 - ликвидация пожара", - говорится в сообщении о статусе пожара на улице Красной, где расположен завод.
Площадь пожара достигала 300 кв. м. Предположительно, на территории объекта загорелся строительный мусор, сообщил ранее глава города Владимир Ружицкий.
Данных о пострадавших нет. Пожар тушили шесть пожарных экипажей.