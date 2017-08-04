Пять новых высокотехнологичных проектов станут резидентами ОЭЗ "Дубна" без конкурса

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Дубна" в Московской области одобрил пять проектов для размещения в ОЭЗ без необходимости проходить конкурс экспертного совета. Новые резиденты будут разрабатывать технологии очистки и переработки нефтесодержащих отходов, программное обеспечение для миграции баз данных и быстрого распознавания документов в видеопотоке, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона.

"4 августа наблюдательный совет ОЭЗ "Дубна" одобрил бизнес-планы семи компаний, изъявивших желание стать резидентами. Пять из них станут инвесторами зоны без прохождения экспертного совета", - говорится в сообщении.

Также новые компании будут создавать конструкторскую документацию гидравлических систем и устройств плавного пуска однофазных электродвигателей переменного тока, следует из материала.

Новыми резидентами без конкурса станут ООО "Химмаш-аппарат", "Канопус", "Рудевайсез", "Гидростенд" и "Автоматика". Еще две компании должны будут получить одобрение экспертного совета "Дубны". Так, ООО "Руфтрейд" намерена создать производство кровельных элементов и комплектующих, а ООО "ЛС-Энерго" - плазменных парогенераторов для нефтегазовой, фармацевтической, пищевой промышленности и других отраслей экономики.

Как рассказал по итогам заседания наблюдательного совета замглавы правительства области - министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев, слова которого цитируются в сообщении, общий объем инвестиций всех семи проектов может составить 32 млн рублей. "ОЭЗ "Дубна" активно развивается: шесть предприятий будут введены в эксплуатацию до конца года, еще 14 компаний приступают к строительству", - добавил он.

Территория особой экономической зоны увеличится на 30 га по итогам 2017 года, на них будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест, резюмировал Буцаев.