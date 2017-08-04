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Численность безработных в Подмосковье в июне 2017 года сократилась на 5,5%

Москва Московская область
4 августа, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

По данным на конец июня, было зарегистрировано всего 0,6% безработных среди экономически активного населения

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных в Московской области в июне сократилась по сравнению с маем на 5,5%, до 23,7 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном портале правительства и губернатора Подмосковья со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики по Московской области.

"Количество безработных в Московской области в июне 2017 года по сравнению с маем 2017 года снизилось на 5,5%, по сравнению с июнем 2016 года снижение составило 20,3%", - говорится в сообщении.

При этом уровень официальной безработицы на конец июня 2017 года составил 0,6% экономически активного населения. Пособие по безработице назначено 80,7% безработных, добавляется в сообщении со ссылкой на данные Министерства социального развития Московской области.

Среди зарегистрированных безработных почти 32% были не заняты от одного до четырех месяцев, 16,3% или 3,9 тыс. человек - более одного года, из них 54,8% - женщины.

На конец июня 2017 года за помощью в поисках работы в Подмосковье обратились 32,3 тыс. человек, из них 49 человек - иностранные граждане и лица без гражданства. Всего при содействии государственной службы занятости в январе-июне 2017 года были трудоустроены почти 17 тыс. человек, из них безработных - 13,5 тыс. человек, или 79,8%.

Заявленная работодателями Московской области потребность в работниках на конец июня 2017 года составила почти 50 тыс. человек. Численность рабочей силы по итогам выборочного обследования в июне 2017 года в возрасте 15-72 лет составила 4,117 млн человек в Московской области, резюмируется в сообщении.

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