Два человека погибли в ДТП с фурой в Подмосковье

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой в Каширском районе Подмосковья, в результате погибли двое мужчин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, авария произошла в ночь на субботу.

"На 134 км трассы "Каспий" водитель "Хенде Солярис" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой MAN. В результате ДТП погибли двое мужчину, находившихся в легковушке", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства аварии устанавливаются.