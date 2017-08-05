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Два человека погибли в ДТП с фурой в Подмосковье

Москва Московская область
5 августа, 7:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Обстоятельства аварии устанавливаются

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой в Каширском районе Подмосковья, в результате погибли двое мужчин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, авария произошла в ночь на субботу.

"На 134 км трассы "Каспий" водитель "Хенде Солярис" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой MAN. В результате ДТП погибли двое мужчину, находившихся в легковушке", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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