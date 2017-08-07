В Подмосковье задержаны подозреваемые в серии краж из коттеджей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в краже норковой шубы из коттеджа в Голицыне , а также ювелирных украшений и более 2 млн рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленники повредили окно в коттедже, расположенном в микрорайоне Северный поселения Голицыно, незаконно проникли в помещение и похитили ювелирные изделия, норковую шубу и денежные средства в сумме более 2 млн рублей", - сообщила она.

Все задержанные оказались уроженцами стран ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 33 лет. Установлена причастность подозреваемых к пяти аналогичным кражам. "В ходе проведения обысков по местам проживания задержанных полицейскими обнаружено более 100 наименований ювелирных изделий, 10 наручных часов, 12 мобильных телефонов, четыре шубы, два планшетных компьютера, фотоаппарат, три ножа и кинжал", - добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ "Кража". Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые арестованы.