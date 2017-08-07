Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье задержаны подозреваемые в серии краж из коттеджей

Москва Московская область
7 августа, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Троим арестованным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в краже норковой шубы из коттеджа в Голицыне , а также ювелирных украшений и более 2 млн рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленники повредили окно в коттедже, расположенном в микрорайоне Северный поселения Голицыно, незаконно проникли в помещение и похитили ювелирные изделия, норковую шубу и денежные средства в сумме более 2 млн рублей", - сообщила она.

Все задержанные оказались уроженцами стран ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 33 лет. Установлена причастность подозреваемых к пяти аналогичным кражам. "В ходе проведения обысков по местам проживания задержанных полицейскими обнаружено более 100 наименований ювелирных изделий, 10 наручных часов, 12 мобильных телефонов, четыре шубы, два планшетных компьютера, фотоаппарат, три ножа и кинжал", - добавила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ "Кража". Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые арестованы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
2
Саакашвили заявил о намерении легально вернуться на Украину
3
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
4
Четыре новых терминала и семь переходов построят на МЦК в 2018 году
5
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
6
Путин назвал Ротару душевно щедрым человеком и подлинной звездой эстрады
7
В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама