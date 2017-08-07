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Около 400 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье за два года

Москва Московская область
7 августа, 10:57 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 7, августа. /ТАСС

На капитальный ремонт объектов выделят 7,8 млрд рублей

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© Александр Рюмин/ТАСС

КРАСНОГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены отремонтировать около 400 объектов здравоохранения в 2017-2018 годах. В текущем году капитальный ремонт завершится на 310 объектах, к первому кварталу следующего года - на 90 объектах. Как сообщил в понедельник на заседании регионального правительства министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков, на это было выделено 7,8 млрд рублей.

"В итоге мы должны зайти, начать и завершить работы на 400 объектах в Московской области на сумму 7,8 млрд рублей", - сказал Марков.

Он отметил, что капитальный ремонт должен завершиться на 310 объектах, на оставшихся 90 объектах ремонтные работы должны завершится в первом квартале 2018 года. "В текущем году осталось завершить 217 объектов", - сказал министр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что в регионе реализуется трехлетняя масштабная программа по капитальному ремонту объектов здравоохранения, на это были существенно увеличены ассигнования.

"В текущем мы выделили дополнительно 5,6 млрд рублей. Мы делаем реконструкцию, капитальный ремонт там, где они не осуществлялись с момента строительства больниц и поликлиник", - сказал Воробьев.

Глава региона еще раз обратил внимание глав округов на обязательное присутствие и вовлеченность в эту работу.

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