Медведев отметил важность закона о "лесной амнистии" для жителей Подмосковья

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ГОРКИ, 7 августа. /ТАСС/. Вступление в силу законов о регулировании приаэродромных территорий и "лесной амнистии" позволит облегчить продвижение крупных инвестпроектов и решит проблемы населения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Законопроекты, которые стали теперь законами, они, действительно, очень важны. <...> Надеюсь, что они помогут облегчить и движение крупных инвестпроектов, и в части амнистии, так называемой, также помогут решить те проблемы, которые стоят перед большим количеством людей, которые не могут в полной мере использовать принадлежащее им имущество, недвижимость", - сказал Медведев на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Премьер отметил, что вокруг законопроектов было много споров, но они уже стали законами, в связи с чем необходимо будет подготовить подзаконную нормативную базу для того, чтобы эти законы начали применяться.
Воробьев, говоря о регулировании приаэродромных территорий, отметил, что благодаря закону в этой сфере установлен четкий порядок. "Необходимо принять нормативные акты в следующие 360 дней для того, чтобы была полная прозрачность, у людей, у организаций [было понимание того]", что можно и что нельзя на этих территориях, сказал Воробьев.
Касаясь закона о лесной амнистии, глава региона отметил, что он разрешает противоречия при наложении земель лесфонда на земли граждан. Если они уже имеют право собственности на землю, судиться в таких случаях необязательно. Для Подмосковья это особенно актуально, добавил он, потому что в регионе было зафиксировано 220 тыс. случаев таких "наложений". "Закон позволит расшить эти узкие места", - подчеркнул Воробьев.