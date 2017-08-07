Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась более чем на 40% в 2017 году

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Количество смертей от туберкулеза в Московской области в первом полугодии 2017 года сократилось на 56 случаев по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"Согласно данным Росстата, за шесть месяцев 2017 года в Подмосковье смертность от туберкулеза снизилась на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - цитирует Забралову ее пресс-служба в понедельник.

Всего по итогам шести месяцев 2017 года Подмосковье заняла восьмое место среди субъектов РФ по частоте смертей от этого заболевания, говорится в сообщении. Чтобы снизить показатель, в области проводятся профилактические осмотры. Такими проверками с начала 2017 года было охвачено 2,22 млн человек для выявления заболевания на ранних этапах.

Медицинскую помощь больным туберкулезом в Московской области оказывают 14 специальных учреждений и 28 кабинетов на базе центральных районных больниц.