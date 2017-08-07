Инженерно-строительная фирма оштрафована почти на 1 млн руб. за добычу песка в Подмосковье

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Суд оштрафовал инженерно-строительную компанию почти на 1 млн рублей за незаконную добычу песка в Шатурском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
"ООО "Страта" на основании ордера, выданного администрацией городского округа Шатура Московской области, осуществляло в поселке Долгуша забор и перемещение пескогрунта. При этом лицензия на добычу общераспространенного полезного ископаемого у организации отсутствовала. Общая сумма извлеченного дохода превысила 700 тыс. рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.
По данному факту была проведена проверка, по материалам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ход предварительного расследования взят Шатурской прокуратурой на контроль.
"Региональное министерство экологии и природопользования привлекло юридическое лицо к административной ответственности за пользование недрами без лицензии и по несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов и оштрафовало на 950 тыс. рублей", - добавили в областной прокуратуре.