Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 17% в 2017 году

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Младенческая смертность в Московской области сократилась на 17,4% в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
"За шесть месяцев 2017 года в области умерло на 39 новорожденных меньше, чем за аналогичный период 2016 года, младенческая смертность уменьшилась на 17,4%", - говорится в сообщении.
Этот показатель снижается в Подмосковье за счет трехуровневой системы службы родовспоможения и строительства новых и переоснащения действующих роддомов. "По итогам первого полугодия Подмосковье занимает по этому показателю 10 место по стране", - приводятся в сообщении слова Забраловой.
Московская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по показателю рождаемости, отмечается в сообщении. По данным Росстата, за шесть месяцев 2017 года в Подмосковье родилось 43080 детей.
Первый в 2017 году в Московской области областной центр материнства и детства был открыт в Наро-Фоминске. Еще четыре подобных центра в Щелкове, Коломне, Раменском и Сергиевом Посаде заработают осенью, отмечается в сообщении.