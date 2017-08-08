Один из руководителей налоговой службы в Балашихе задержан за взятку в виде iPhone 7

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали исполняющего обязанности начальника отдела камеральных проверок ИФНС России по городу Балашиха за взятку от предпринимателя в виде IPhone 7. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, налоговик обещал бизнесмену завершить проверку и принять законное решение.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве в результате проведения оперативно-разыскного мероприятия задержали исполняющего обязанностями начальника отдела камеральных проверок ИФНС России по городу Балашиха Московской области, который получил от предпринимателя в качестве взятки IPhone 7 за прекращение камеральной проверки и принятия законного решения", - сказал собеседник, отметив, что представитель налоговой службы вымогал взятку у бизнесмена.

"Требование передачи имущества было сопряжено с вымогательством, он угрожал затягиванием сроков и незаконным отказом", - подчеркнул источник. По его словам, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"), а в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.