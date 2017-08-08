Дорожные службы Подмосковья начали рейды по предотвращению незаконного навала мусора

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области впервые в ночь на 8 августа провели рейд, чтобы поймать на месте водителей и пешеходов, выбрасывающих мусор в придорожных зонах региона. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области во вторник.

"По поручению губернатора организовано оперативное патрулирование автодорог по пресечению незаконного складирования мусора в придорожной зоне", - цитируется в сообщении министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. Рейды продлятся до сентября, сказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Патрульные группы состоят из представителей Минтранса региона, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО "Мосавтодор" и активистов Общероссийского народного фронта [ОНФ], добавили в министерстве.

Аналогичные рейды по предотвращению незаконных свалок у дорог проводит Госадмтехнадзор области на регулярной основе. Власти Подмосковья увеличили количество патрулей за счет сотрудников дорожных служб в августе 2017 года на фоне высказанных ранее жителями Чеховского района опасений.

Жители опасались, что из-за приостановки по судебному решению работы мусорного полигона "Кулаковский" вблизи Чехова, в муниципалитете и смежных с ним районах может вырасти количество незаконных свалок. Однако министерство экологии и природопользования, Госадмтехнадзор и ОНФ опровергли информацию об увеличении случаев несанкционированной свалки отходов.

Участники первого дорожного патруля выявили 12 попыток несанкционированного выброса мусора, отмечается в материале. Рейды прошли на девяти наиболее проблемных участках, где чаще всего происходят нарушения. Размер штрафа за несанкционированный выброс мусора составляет 5 тысяч рублей для физических лиц, напомнили в ведомстве.