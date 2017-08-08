В результате ДТП в Мытищах легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил людей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в результате ДТП в Мытищах, когда после столкновения двух легковушек одну из них отбросило на тротуар. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Новомытищинском проспекте, 36, после столкновения двух автомобилей один из них вылетел на тротуар и сбил пятерых человек",- сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили ТАСС, что пострадали два пешехода, они госпитализированы. "Столкнулись два легковых автомобиля Scoda, в результате чего один из автомобилей откинуло на тротуар. По предварительным данным, пострадали два пешехода - они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают сотрудники полиции.