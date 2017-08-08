Двое детей госпитализированы после ДТП с легковыми автомобилями в Мытищах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Двое детей пострадали и госпитализированы после ДТП в Мытищах, когда из двух столкнувшихся легковушек одну выкинуло на тротуар. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В результате наезда пострадали двое детей. По предварительной информации, они получили нетяжелые травмы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сегодня на Новомытищинском проспекте, 36 столкнулись два легковых автомобиля "Шкода", в результате чего один из автомобилей откинуло на тротуар. В результате происшествия пострадали пять человек.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, котрые устанавливают причины произошедшего.