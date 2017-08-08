Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трое детей пострадали в ДТП в Мытищах

Москва Московская область
8 августа, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что среди пострадавших оказалось двое детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП в подмосковных Мытищах, среди них трое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В результате аварии госпитализированы пять человек, трое из них дети", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о том, что в результате наезда пострадали двое детей, которые получили нетяжелые травмы.

Во вторник на Новомытищинском проспекте, 36, столкнулись два легковых автомобиля "Шкода", в результате чего один из автомобилей выкинуло на тротуар. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
2
Трое детей пострадали в ДТП в Мытищах
3
Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой США
4
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
5
СМИ: Неймар планирует подать жалобу на "Барселону" в ФИФА за невыплаченный бонус
6
Соколов: сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины может начаться в этом году
7
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама