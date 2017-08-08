Трое детей пострадали в ДТП в Мытищах

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП в подмосковных Мытищах, среди них трое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"В результате аварии госпитализированы пять человек, трое из них дети", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о том, что в результате наезда пострадали двое детей, которые получили нетяжелые травмы.
Во вторник на Новомытищинском проспекте, 36, столкнулись два легковых автомобиля "Шкода", в результате чего один из автомобилей выкинуло на тротуар. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.