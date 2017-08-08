Источник: один из пострадавших в подмосковном ДТП детей находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Один из троих детей, пострадавших в ДТП в подмосковных Мытищах, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Всего в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе три ребенка, один из них находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие - в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

Во вторник на Новомытищинском проспекте, 36, столкнулись два легковых автомобиля "Шкода", в результате чего один из автомобилей откинуло на тротуар.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.