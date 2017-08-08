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Контроль за очистными сооружениями Подмосковья доверят подрядной организации

Москва Московская область
8 августа, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Проводится конкурс на выбор организации, которая будет не только проводить инвентаризацию всех очистных сооружений в регионе, но и разработает программу модернизации и строительства новых сооружений

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены выбрать организацию, которая будет проводить инвентаризацию всех очистных сооружений в регионе, а также разработает программу по модернизации и строительству новых очистных сооружений. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

По его словам, на территории региона более четырех тысяч рек, которые относятся к бассейну реки Волги, поэтому для Московской области ее загрязнение является крайне важной проблемой.

"Для нас тоже очень важно навести порядок, прежде всего со сточными водами, сбросами с очистных сооружений, которые производятся в Московской области. Именно для этого мы проводим открытый конкурс по выбору организации, которая будет не только проводить инвентаризацию всех наших очистных сооружений, а разработает программу модернизации и строительства новых очистных сооружений", - сказал Чупраков, добавив, что в рамках программы модернизацию и реконструкцию очистных сооружений планируется осуществлять как на бюджетные, так и на внебюджетные средства.

Он добавил, что в регионе уже следующей весной будет четкое понимание, какие у Подмосковья есть очистные сооружения, а также появятся конкретные предложения по каждому из них.

"Прежде всего, самые крупные - 32 очистных сооружения, которые как раз в проекте по восстановлению реки Волга присутствуют. Мы будем уже понимать, какие меры нам нужно принять по крупнейшим 32 очистным сооружениям", - сказал он.

Правительство региона рассчитывает, что реализация данного приоритетного проекта станет эффективной в части естественного восстановления реки Волги, резюмировал Чупраков.

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