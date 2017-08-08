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Состоянию пострадавших в ДТП в Подмосковье ничего не угрожает

Москва Московская область
8 августа, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

В результате ДТП пострадали семь человек пострадали в результате ДТП, пять из них, в том числе трое детей, были госпитализированы

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пострадавшие в ДТП в подмосковных Мытищах не получили смертельных травм, сообщил ТАСС во вторник начальник территориального управления Министерства здравоохранения Московской области Владислав Мирзонов.

Семь человек пострадали в результате ДТП, пять из них, в том числе трое детей, были госпитализированы, сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

На вопрос ТАСС, получил ли кто-то травмы, не совместимые с жизнью, он ответил, что нет: "Три перелома и ушибы получили люди".

"У девочки 2014 года рождения [три года] - перелом бедра и закрытая черепно-мозговая травма. Ее осмотрели и перевели в больницу Сперанского [Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского]", - добавил Мирзонов. Две другие девочки 2004 года рождения получили множественные ссадины и ушибы, продолжил он. Их состояние стабильное и удовлетворительное.

Мама трехлетней девочки получила перелом бедра, еще одна женщина - перелом голени. Все получившие травмы стояли на пешеходном переходе в тот момент, когда на них ударом от столкновения с такси вынесло "Шкоду". Водители автомобилей не пострадали, добавил Мирзонов.

По его словам, ДТП произошло на регулируемом перекрестке. Такси врезалось в "Шкоду", и последнюю отбросило примерно на 30 метров, добавил Мирзонов. Она перелетела через бордюр, снесла ограждение и оказалась на автостоянке администрации города, рассказал он.

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