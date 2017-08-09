Тактильная плитка для незрячих появится на 25 остановках пригородных поездов в Подмосковье

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Полосы тактильной плитки, или шуц-линии, помогающие слабовидящим ориентироваться в пространстве, до конца года появятся еще на 25 станциях пригородных электропоездов в Московском регионе. Об этом сообщается в среду на портале мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"В рамках проведения плановых видов ремонта в перспективе такие линии для слабовидящих пассажиров появятся на всех остановочных пунктах, обслуживаемых ЦППК", - отметили в пресс-службе перевозчика.
Нововведение затронет станции Павелецкого, Киевского, Горьковского, Ярославского, Белорусского, Курского, Савеловского и Казанского направлений. На данный момент выкрашенными в желтый цвет рельефными линиями оборудованы 53 остановочных пункта пригородных направлений. Всего в Москве и области находится 565 платформ пригородных электропоездов.