Полиция возбудила дело о наезде на семерых пешеходов в Подмосковье

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Подмосковная полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Мытищах, в результате которого пострадали семеро пешеходов.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, отметив, что подозреваемый задержан.
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до девяти лет.
8 августа на Новомытищинском проспекте, дом 36, произошло столкновение двух легковых автомобилей Scof\da, в результате чего один из автомобилей отбросило на тротуар. Госпитализированы пять человек, трое из них - дети. Еще двоих пострадавших медики осмотрели на месте.