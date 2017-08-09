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Карьер в Чеховском районе Подмосковья после рекультивации превратится в зону отдыха

Москва Московская область
9 августа, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Как сообщают в подмосковном Минэкологии, рекультивационные работы ведутся в полном соответствии с технологическими и экологическими требованиями

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены создать зону отдыха на месте карьера вблизи деревни Муковнино в Чеховском районе Подмосковья после его рекультивации. Об этом сообщается в материалах пресс-службы Министерства экологии и природопользования региона.

"Работы (по рекультивация карьера - прим. ТАСС) ведутся в полном соответствии с технологическими и экологическими требованиями. После завершения рекультивации на Муковнинском карьере будет организована зона отдыха", - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, чьи слова приводятся в сообщении.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день рекультивирован участок площадью 12 га севернее деревни Кармашовка. В настоящий момент идут рекультивационные работы на участке площадью 20 га Муковнинского месторождения.

Как уточняется в материале пресс-службы министерства, в рамках выездной проверки карьера специалисты Минэкологии установили, что на участке месторождения "Муковнино-IV" ведет добычу песка ООО "Стройконтракт". Одновременно общество проводит рекультивацию уже отработанных участков, согласно лицензионным требованиям.

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