Более 41 тыс. человек устроено на работу в Подмосковье через службу занятости в 2017 году

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Служба занятости Московской области помогла устроиться на работу 41,2 тыс. человек с начала 2017 года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
Безработными в Московской области официально числились 23,7 тыс. человек, по данным на конец июня, сообщил ранее официальный портал правительства и губернатора Подмосковья.
"С начала 2017 года при содействии службы занятости Подмосковья было трудоустроено 41,2 тыс. человек", - цитирует в сообщении Забралову ее пресс-служба в среду.
Всего с начала 2017 года в области прошло 237 ярмарок вакансий. Власти также помогли временно трудоустроиться 17,8 тыс. несовершеннолетних людей в возрасте от 14 лет.
Областной банк вакансий на конец июля 2017 года содержал более 50 тыс. вакансий, из них 70% - по рабочим профессиям, отмечается в материале. Служба занятости также помогла пройти профобучение и дополнительное профобразование 3,7 тыс. жителей области и оказала психологическую помощь 3,4 тыс. безработных.
Уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье составил 0,58% к численности экономически активного населения, по данным на июнь 2017 года, цитируется в сообщении министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Этот показатель в целом по России равен 1,1%, по Центральному федеральному округу - 0,7%.