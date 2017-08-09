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Задолженность по зарплате в Подмосковье снизилась более чем в два раза за полгода

Москва Московская область
9 августа, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Количество региональных организаций, имеющих задолженность по заработной плате, сократилось до 34

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Задолженность по зарплате перед сотрудниками подмосковных компаний сократилась более чем в два раза за последние полгода. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области по итогам заседания рабочей группы по вопросам расследования уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты.

"По состоянию на 1 июня количество организаций, имеющих задолженность по заработной плате, снизилось в сравнении с началом года с 55 до 34, а совокупная задолженность снизилась с более чем 450 млн рублей до 193 млн рублей", - отметили в ГСУ.

Всего в первом полугодии 2017 года поступило 197 обращений о невыплате зарплаты, по которым возбуждено 34 уголовных дела. Из них в суд направлено четыре уголовных дела и прекращено еще 12 дел, в том числе в связи с примирением сторон и возмещением ущерба.

В ГСУ отметили, что следователи принимают активные меры к возмещению ущерба от невыплаты зарплаты. "В первом полугодии в ходе расследования возмещен ущерб на сумму более 100 млн рублей, кроме того, наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму более 280 млн рублей", - сообщили в подмосковном главке СК.

По результатам заседания рабочей группы предложено организовать ежедневный мониторинг ситуации с выплатой зарплат.

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