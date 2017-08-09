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Эконадзор проведет рейд по незаконным свалкам в Солнечногорском районе Подмосковья

Москва Московская область
9 августа, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

В ходе проверки будет осмотрено шесть объектов в районе, который является одним из наиболее отстающих по темпам ликвидации несанкционированных свалок

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области и активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проведут рейд по несанкционированным свалкам в Солнечногорском районе, сообщили в среду в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

Солнечногорский район - один из аутсайдеров по ликвидации незаконных свалок в регионе. Как сообщалось ранее, чтобы ускорить работу местных властей, ОНФ инициировал рейды в Раменском и Солнечногорском районах, а также в Истринском городском округе, где ситуация обстояла хуже всего. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган отметил тогда, что разбираться с отстающими районами будут вплоть до обсуждения в правительстве региона.

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"10 августа главный государственный экологический инспектор Московской области, первый заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Павел Кириллов вместе с активистами Общероссийского народного фронта проведет рейд. Всего будет осмотрено шесть объектов в Солнечногорском районе, который на данный момент находится в так называемой "красной" зоне", - говорится в сообщении.

ОНФ апеллирует к данным интерактивной карты, на которой жители могут отметить незаконную свалку. С начала этого проекта поступило 381 обращение, из них 53% или 202 проблемы были решены. По данным пресс-службы, из аутсайдеров на прошлой неделе вышел Раменский район, все свалки ликвидированы в семи муниципальных образованиях. Среди лучших по уборке незаконных свалок называют Клинский район и Балашихинский городской округ.

Общественники разработали интерактивную карту в рамках всероссийского проекта "Генеральная уборка". Его цель - вовлечь россиян в контроль за экологической обстановкой и санитарным состоянием своего региона.

ОНФ ведет постоянный мониторинг карты и посещает точки, указанные на ней жителями. Минэкологии совместно с Госадмтехнадзором и Комитетом лесного хозяйства проводит еженедельные видеоконференции с руководством муниципалитетов по исполнению графика ликвидации свалок.

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