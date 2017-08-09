Власти Подмосковья сохранят право жителей на выбор дорог для ремонта в 2018 году

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены в 2018 году снова дать возможность жителям региона выбрать дороги, которые будут отремонтированы в области. Об этом сообщил ТАСС в среду министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. Это право впервые было реализовано в 2017 году.

"Дороги, за которые жители голосовали не так активно в 2017 году, вновь будут выставляться на голосование в следующем году", - сказал Тресков. Власти включат в список для голосования не только региональные, но и муниципальные дороги, добавил он.

Заявки будут приниматься через портал "Добродел", продолжил министр. Количество дорог, которое будет выставлено на голосование, пока не известно, пояснили ТАСС в пресс-службе Минтранса области.

Власти Московской области впервые в 2017 году дали жителям региона право определить, какие дороги в области будут дополнительно отремонтированы в этом году. Правительство определило лимит для этой опции - не более 400 км дорожных покрытий.

Для этого на портале "Добродел" прошло голосование с 17 апреля по 31 мая, в котором приняли участие более 21 тыс. человек. По итогам голосования 94 региональные дороги были включены в план ремонта на 2017 год. Из них работы на 20 трассах уже завершены, по данным на конец июля.