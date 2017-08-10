До конца августа власти Подмосковья завершат план установки детских площадок на 25%

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области намерено через две недели завершить на более чем 25% план установки новых детских площадок в регионе на 2017 год. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
Программа губернатора региона по установке детских площадок предполагает строительство 190 комплексов в 2017 году.
"В ближайшие две недели мы планируем открыть более 30 таких комплексов, тем самым завершить половину первого этапа программы", - приводит слова министра его пресс-служба в четверг. Таким образом, до конца августа будет установлено 56 площадок, добавил он.
Все элементы детских площадок - болты, заклепки, прорезиненное противоударное покрытие и пластиковые горки и качели - производятся в Подмосковье, отметил Хромушин.
Губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области четвертый год с 2013 года. С ее старта до 2016 года власти установили почти 320 комплексов. Кроме того, по программе комплексного благоустройства дворов за этот период более 3 тыс. детских площадок было установлено, заменено и отремонтировано муниципалитетами.