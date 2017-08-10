ОНФ намерен добиться актуализации "Экологического паспорта" Подмосковья

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) отметил отсутствие актуальной информации о состоянии экологии Московской области на специальном ресурсе Министерства экологии и природопользования Подмосковья - "Экологическом паспорте" области. Активисты намерены добиться правильного наполнения сайта, сообщила пресс-служба организации.

"Эксперты ОНФ добиваются актуализации "Экологического паспорта" Подмосковья. С 23 января 2015 года по 25 апреля 2017 года деятельность в части экологического образования либо не осуществлялась, либо никак не отображалась на сайте", - сказали в организации. ОНФ направит материалы своей проверки в областное Министерство государственного управления, информационных технологий и связи, в Главное управление информационной политики области и в Минэкологии Подмосковья, отметили активисты.

Экологический паспорт - это всеобъемлющий ресурс с административными, топографическими, геологическими и функционально-экологическими данными, пояснили в организации. На нем должны содержаться кадастровые сведения об особо охраняемых природных территориях, запасах подземных вод, минерально-сырьевых ресурсов и климате. Также в паспорте должна быть информация об объектах негативного воздействия на окружающую среду, степени загрязнения водных объектов и структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, пояснили в ОНФ.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области не смогло предоставить оперативный комментарий ТАСС.

"Экологический паспорт" Подмосковья содержит данные только о четырех районах и восьми городских округах региона. Эти паспорта составлены по данным на 1 января 2015 года и ранее, на всех слоях карты отмечено всего 17 рекреационных зон, стихийные свалки отмечены только в семи районах. На карте расстановки видеокамер по мусорным полигонам отмечено только "Кучино", но его страница не открывается. "Раздел "Взаимодействие министерства" датируется 2017 годом, но сообщает о том, что "Московская область занимает первое место из 89 субъектов РФ", между тем, с 2014 года в РФ 85 субъектов", - отметили в ОНФ.

"Эксперты ОНФ продолжают мониторинг сайтов органов государственной власти региона на предмет качества их наполнения и актуализации информации", - сказал член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Московской области Сергей Андреев.