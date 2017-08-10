Подмосковье удвоит количество камер на дорогах до конца 2017 года

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены удвоить охват камерами фото- и видеофиксации региональных дорог до конца 2017 года. Количество устройств превысит 1 тыс., сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков в четверг в ходе пресс-конференции.
"Сегодня камер уже 500, а к концу года мы будем иметь уже 1,2 тыс. камер", - сказал он.
Всего за минувшие полгода дорожники установили 274 камеры для контроля скорости на трассах области, добавил министр. По его словам, увеличение охвата фото- и видеофиксации ситуации позволяет снизить количество дорожно- транспортных происшествий.
При этом количество погибших в ДТП в области снизилось за первое полугодие 2017 года на 18% до 531 человека против того же периода 2016 года, сказал министр.
"Количество погибших на дорогах Московской области большое, нам необходимо его сокращать", - отметил Тресков.
Количество аварий на федеральных трассах в Московской области сократилось на 21% по итогам первого полугодия 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала ранее ФКУ "Центравтомагистраль". В компании считают, что основная причина снижения ДТП на ключевых дорогах - улучшение инфраструктуры трасс.