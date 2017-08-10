Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожарные завершат проверку безопасности школ и университетов Подмосковья до 15 августа

Москва Московская область
10 августа, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В настоящее время 2500 образовательных учреждений региона уже прошли проверку

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Проверка всех образовательных учреждений Московской области на противопожарную безопасность к предстоящему учебному году завершится до 15 августа. Об сообщил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Пестов.

Всего в Подмосковье в 2017-2018 учебном году будут работать 3800 образовательных учреждений: высшие учебные заведения, профессиональные училища, средние школы и детские сады, сообщили в пресс-службе Пестова. Из них 2500 организаций или 65% уже прошли проверку на противопожарную безопасность.

"Проверка остальных должна быть завершена в срок до 15 августа", - цитирует Пестова его пресс-служба.

Также в сентябре во всех образовательных организациях Московской области пройдет профилактический "Месячник безопасности", добавили в аппарате зампреда правительства области. В его рамках учащиеся будут проводить тренировки по эвакуации в случае пожара, слушать лекции и смотреть показательные выступления сотрудников пожарной охраны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
2
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
3
Петербург отметит 80-летие со дня рождения Анатолия Собчака
4
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
5
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнее
6
Двухэтажный автобус врезался в магазин на юго-западе Лондона
7
Антибиотики лечат все хуже, началась эра борьбы с устойчивостью к ним
Темы дня
Новости партнеров
Реклама