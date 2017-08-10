Пожарные завершат проверку безопасности школ и университетов Подмосковья до 15 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Проверка всех образовательных учреждений Московской области на противопожарную безопасность к предстоящему учебному году завершится до 15 августа. Об сообщил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Пестов.

Всего в Подмосковье в 2017-2018 учебном году будут работать 3800 образовательных учреждений: высшие учебные заведения, профессиональные училища, средние школы и детские сады, сообщили в пресс-службе Пестова. Из них 2500 организаций или 65% уже прошли проверку на противопожарную безопасность.

"Проверка остальных должна быть завершена в срок до 15 августа", - цитирует Пестова его пресс-служба.

Также в сентябре во всех образовательных организациях Московской области пройдет профилактический "Месячник безопасности", добавили в аппарате зампреда правительства области. В его рамках учащиеся будут проводить тренировки по эвакуации в случае пожара, слушать лекции и смотреть показательные выступления сотрудников пожарной охраны.