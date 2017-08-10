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Прививочная кампания против гриппа начнется в Подмосковье 11 августа

Москва Московская область
10 августа, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Медицинские учреждения региона уже получили первые партии вакцины против вируса

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Подмосковья объявило о начале прививочной кампании против гриппа в регионе с 11 августа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства.

Пожилые люди старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями и призывники входят в группу риска по этому заболеванию. Также вирусом часто болеют работники медицинских и образовательных учреждений, сотрудники транспортного, жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания, отметили в пресс-службе.

"С 11 августа 2017 года на территории Московской области, начинается ежегодная прививочная кампания против гриппа", - говорится в сообщении. Первые партии вакцины уже поступили в медицинские учреждения.

"Защитить себя и своих близких от гриппа можно пройдя вакцинацию в поликлиниках по месту жительства", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения области Дмитрия Маркова.

Грипп - острое инфекционное заболевание, способное формировать эпидемию. Болезнь вызывает токсикоз и поражает дыхательные пути. Инфекция передается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем.

Доля гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в структуре всей инфекционной патологии, зарегистрированной на территории Московской области в эпидемическом сезоне 2015-2016 годов, составила 93,7%. Наиболее часто болели дети от трех до шести лет и школьники, сообщал ранее Минздрав области.

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