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Прокуратура отменила решение полиции о невозбуждении дела об убийстве собаки в Подмосковье

Москва Московская область
10 августа, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В Наро-Фоминском районе женщина убила собаку породы хаски, которая напала на домашнюю птицу в ее дворе

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Прокуратура признала необоснованным решение подмосковной полиции о невозбуждении уголовного дела об убийстве собаки породы хаски в Наро-Фоминском районе и отменила его. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Прокуратура проводит проверку по информации СМИ о жестоком убийстве домашней собаки породы хаски на территории садового товарищества "Золотой ручей" в Наро-Фоминском районе.

"В ходе проверки установлено, что орган полиции отказался возбуждать уголовное дело по данному факту, не усмотрев самого события преступления. Данное решение Наро-Фоминской городской прокуратурой Московской области признано незаконным и необоснованным и отменено", - сообщили в пресс-службе.

Жительница Подмосковья убила собаку, которая напала на домашнюю птицу в ее дворе, а потом пыталась напасть на нее. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что полицейскими было установлено, что пес убежал на соседний участок, напал на домашнюю птицу, которая принадлежит соседке, 51-летней жительнице, создав при этом угрозу для ее жизни и здоровья. "Опасаясь за свое здоровье и жизнь, женщина убила собаку", - отметили в полиции.

В СМИ отмечается, что при расправе с собакой присутствовали несовершеннолетние дети. В этой связи материалы направлены для дальнейшей проверки в следственный отдел по Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области.

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