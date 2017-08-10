Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар в торговом павильоне в поселке завода Мосрентген ликвидирован

Москва Московская область
10 августа, 17:55 дата обновления: 10 августа, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

По предварительным данным, площадь возгорания составила 40 квадратных метров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Возгорание в торговом павильоне в поселке завода Мосрентген в Новой Москве ликвидировано, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожар потушен в 17:31 мск", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что не располагает данными о том, какой товар продавался в павильоне.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в поселке завода Мосрентген происходит возгорание торгового павильона По предварительным данным, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
В Смоленске горит швейная фабрика
3
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
4
Кирилл Серебренников удостоен премии "Европа - новая театральная реальность"
5
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
6
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
7
Житель Калининграда при трудоустройстве узнал, что 13 лет числится умершим
Темы дня
Новости партнеров
Реклама