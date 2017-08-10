Пожар в торговом павильоне в поселке завода Мосрентген ликвидирован

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Возгорание в торговом павильоне в поселке завода Мосрентген в Новой Москве ликвидировано, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожар потушен в 17:31 мск", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что не располагает данными о том, какой товар продавался в павильоне.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в поселке завода Мосрентген происходит возгорание торгового павильона По предварительным данным, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.