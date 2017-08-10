Живодер, на глазах ребенка выкинувший в окно собаку, приговорен к исправительным работам

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мировой суд Щелковского района Московской области приговорил к 8 месяцам исправительных работ местного жителя Алексея Антохина, выкинувшего собаку с четвертого этажа. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Мособлсуда Наталья Осипова.

"Антохин признан виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), ему назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ", - сказала она.

По данным подмосковной прокуратуры, 17 июня Антохин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинил скандал со своей сожительницей. В присутствии малолетнего ребенка он схватил собаку и демонстративно выкинул ее в открытое окно. В результате падения с высоты четвертого этажа животное погибло.