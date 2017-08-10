Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье

Москва Московская область
10 августа, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Ранее УМВД России по Наро-Фоминскому району отказало в возбуждении уголовного дела

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве собаки породы хаски в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

По данному факту УМВД России по району было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области было инициировано истребование материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел и возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшем его гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

Как установлено следствием, председатель СНТ "Золотой ручей" разместила в интернете видео, на которой по ее указанию местный житель повесил соседскую собаку хаски. По словам женщины, причиной убийства стало нападение собаки на птиц принадлежащем ей участке и на нее саму. Тело животного с множественными травмами было обнаружено на территории СНТ в деревне Мачихино Наро-Фоминского района 11 июля.

Ряд СМИ сообщает, что убийство собаки было совершено на глазах детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
3
Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млн
4
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
5
В Смоленске горит швейная фабрика
6
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
7
Исторический минимум: российские банки продолжают снижать ставки по ипотеке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама