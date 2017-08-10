СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве собаки породы хаски в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

По данному факту УМВД России по району было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области было инициировано истребование материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел и возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшем его гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

Как установлено следствием, председатель СНТ "Золотой ручей" разместила в интернете видео, на которой по ее указанию местный житель повесил соседскую собаку хаски. По словам женщины, причиной убийства стало нападение собаки на птиц принадлежащем ей участке и на нее саму. Тело животного с множественными травмами было обнаружено на территории СНТ в деревне Мачихино Наро-Фоминского района 11 июля.

Ряд СМИ сообщает, что убийство собаки было совершено на глазах детей.