Минздрав Подмосковья планирует привить в 2017 году почти 3 млн жителей региона

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Московской области планирует привить 2,9 млн человек в рамках кампании 2017 года, которая стартовала в пятницу, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
"В 2017 году в Подмосковье планируется привить от гриппа 2,9 млн человек, в том числе порядка 873 тыс. детей", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольгу Забралову.
По ее словам, первая партия вакцины для взрослых уже поступила в медучреждения области - 972 тыс. доз. Планируется, что до конца августа поступят вакцины и для детей. Она отметила, что вакцинация считается наиболее эффективным методом профилактики гриппа.
Как сообщалось ранее, прививки против гриппа в 2016 году в Московской области сделали более 2,6 млн человек. В группу риска по этому заболеванию входят пожилые люди старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями и призывники. Также вирусом часто болеют работники медицинских и образовательных учреждений, сотрудники транспортного, жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания.
Грипп - острое инфекционное заболевание, способное формировать эпидемию. Болезнь вызывает токсикоз и поражает дыхательные пути. Инфекция передается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем.
Доля гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в структуре всей инфекционной патологии, зарегистрированной на территории Московской области в эпидемическом сезоне 2015-2016 годов, составила 93,7%. Наиболее часто болели дети трех-шести лет и школьники.