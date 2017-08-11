В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в убийстве четырех человек в 2014 году

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Двое подозреваемых в убийстве четырех человек, совершенном 2,5 года назад, задержаны в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
Утром 18 февраля 2014 года водитель такси сообщил в полицию о стрельбе в поселке Родники Раменского района рядом с железнодорожной станцией под эстакадой. Сотрудники полиции обнаружили на месте тела трех мужчин с огнестрельными ранениями, четвертый в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако скончался позднее в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
"Установлена причастность к совершению указанного преступления четырех местных жителей, которые были объявлены в федеральный розыск. Заочно им было предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений", - сообщили в ГСУ.
В декабре 2016 года был задержан один из обвиняемых - ранее судимый 44-летний мужчина, который в ходе допроса полностью признал свою вину. "В настоящее время задержаны еще двое обвиняемых, мужчины 51 и 55 лет. В ходе допроса они свою вину не признали, от дачи показаний отказались", - добавили в ГСУ, отметив, что решается вопрос об их аресте.