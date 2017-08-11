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Рекультивация подмосковного полигона "Электросталь" закончится 31 октября 2018 года

Москва Московская область
11 августа, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

В зоне негативного воздействия полигона проживают почти 160 тыс. человек

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Администрация подмосковного городского округа Электросталь заключила муниципальный контракт с подрядной организацией АО "Монолитное строительное управление-1" на рекультивацию полигона твердо- коммунальных отходов (ТКО) "Электросталь". Согласно условиям контракта, рекультивация должна завершиться 31 октября 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Администрация городского округа Электросталь заключила муниципальный контракт по рекультивации полигона ТКО. Работы будет выполнять АО "Монолитное строительное управление-1". Проект рекультивации прошел государственную экологическую экспертизу. По условиям контракта рекультивация должна завершиться 31 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

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Как уточняется в материале, рекультивация будет проходить в два этапа: вначале полигон будет выровнен с использованием инертных грунтов, накрыт георешеткой и противофильтрационным экраном и оборудован системой газоудаления, а затем на "Электростали" откачают фильтрат и смонтируют систему его канализирования и очистки. На биологическом этапе рекультивации рабочие сформируют слой плодородного грунта и засеют полигон газонной травой.

Полигон ТКО "Электросталь" был закрыт в сентябре 2014 года. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, за время работы на полигоне было накоплено более миллиона тонн отходов, площадь его составила 9,8 га.

"Рекультивация "Электростали" улучшит условия жизни почти 160 тыс. человек, проживающих в зоне негативного воздействия полигона", - заключил Коган.

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