Омбудсмен: одежду школьников необходимо оснастить световозвращающими элементами

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова в преддверии начала учебного года обратилась к родителям школьников с просьбой обеспечить детей одеждой, рюкзаками и аксессуарами со световозвращающими элементами. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба аппарата уполномоченного.

"В преддверии начала нового учебного года призываю всех внимательнее отнестись к вопросу безопасности своих детей, особенно школьников, которые уже самостоятельно переходят дорогу", - сказала она, добавив, что при покупке одежды, рюкзаков и аксессуаров необходимо обращать внимание на наличие светоотражающих элементов.

"Они должны стать привычным обязательным атрибутом для всех несовершеннолетних", - сказала она.

По словам Мишоновой, анализ детского дорожно-транспортного травматизма свидетельствует о необходимости такой меры: согласно статистике, предоставленной Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Московской области за семь месяцев текущего года, самыми распространенными видами происшествий с участием несовершеннолетних являются наезды на пешеходов - 123 ДТП (40% от общего числа дорожных аварий), в результате два ребенка погибли и 126 получили травмы различной степени тяжести.

"Более 70% детей в момент ДТП были без сопровождения взрослых. Из всех пострадавших юных пешеходов только 7% использовали в одежде световозвращающие элементы", - добавила уполномоченный.