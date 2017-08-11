Приставы за полгода задержали 167 человек, разыскиваемых за нарушения порядка в судах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Судебные приставы задержали 167 человек, объявленных в федеральный розыск за нарушения порядка в судах, за первое полугодие. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Московской области по итогам работы в первом полугодии.

"За первое полугодие 2017 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) задержали 167 лиц, находящихся в федеральном розыске", - сообщили в УФССП.

Всего за полгода судебные приставы по ОУПДС выявили 445 административных правонарушений по ст. 17.3 КоАП РФ "Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС" и 270 административных правонарушений по ст. 17.8 КоАП РФ ("Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов").

ЧП в Мособлсуде произошло 1 августа в 13:50 мск, когда двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу "банды GTA", обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен, трое подсудимых уничтожены, еще двое ранены.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").