В Подмосковье приставы взыскали около 16 млрд рублей долгов за полгода

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали около 16 млрд рублей долгов с жителей Подмосковья за первое полугодие. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Московской области по итогам работы в первом полугодии.

"Всего приставами Подмосковья взыскано с должников около 16 миллиардов рублей, из которых 1,3 млрд рублей - в бюджет Московской области. Штрафов ГИБДД взыскано на сумму около 600 миллионов рублей", - сообщили в УФССП.

В УФССП отметили, что 103 млн рублей долгов было оплачено при помощи электронных систем. "УФССП по Московской области ведется непрерывная работа по популяризации электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств". Это самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также характере требований исполнительного документа", - добавили в пресс-службе. Найти сервис можно на официальном сайте управления или через приложение для мобильных устройств.

Кроме того, судебные приставы временно ограничили выезд за границу более 63 тысяч жителей Подмосковья из-за неоплаченных долгов. "В первом полугодии 2017 года вынесено 62483 постановлений о временном ограничении права выезда должникам за пределы России, из них 13385 - должники по алиментным обязательствам", - сообщили в УФССП.

Приставы вынесли 8840 постановлений об ограничении прав на управление транспортными средствами, из которых 7055 - по алиментным обязательствам.