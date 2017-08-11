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Сборная Коломны победила на соревнованиях Подмосковья по пожарно-спасательному спорту

Москва Московская область
11 августа, 19:01 UTC+3

Серебряным призером стала сборная Подольска, а бронзу выиграла команды из Люберец

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ТАСС, 11 августа. Сборная Коломны подтвердила звание чемпиона Московской области по пожарно-спасательному спорту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В Подольске на базе учебного центра Федеральной противопожарной службы завершилось летнее первенство Главного управления МЧС России по Московской области по пожарно-спасательному спорту. По итогам двух дней чемпионата пожарные и спасатели из Коломны подтвердили звание чемпионов области, которое было завоевано ими в прошлом году", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что сборные пожарно-спасательных гарнизонов Подмосковья состязались в четырех видах профессионального вида спорта пожарных и спасателей. "В четверг были выявлены сильнейшие в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и  пожарной эстафете. А сегодня на стадионе учебного центра "Пламя"  состоялись соревнования по боевому развертыванию", - сказал он.

Серебряным призером соревнований стала сборная Подольска, а бронзу выиграла команды из Люберец. 

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