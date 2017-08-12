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В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП

Москва Московская область
12 августа, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Легковой автомобиль Dodge съехал с дороги и столкнулся с деревом

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Автомобиль Dodge врезался в дерево в Рузском районе Подмосковья, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 14 км трассы А-108 легковой автомобиль Dodge съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате аварии погибли четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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