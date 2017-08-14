Четверть дворов от плана 2017 года благоустроена в Подмосковье к началу августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Около 350 дворовых территорий из планируемых 1460 дворов в Московской области комплексно благоустроено к началу августа. Программу 2017 года планируется завершить к 1 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Как уточняет ведомство, в текущем году в Подмосковье реализуется приоритетный проект по формированию комфортной городской среды. В рамках данного проекта министерством ЖКХ Московской области в тесном взаимодействии с муниципалитетами адресно синхронизированы программы комплексного благоустройства дворовых территорий, текущего ремонта подъездов и капитального ремонта многоквартирных домов. Вся адресная программа и объем работ были определены самими жителями.

"В этом году мы комплексно благоустроим 1460 дворовых территорий. По состоянию на начало августа в Московской области уже комплексно благоустроено 345 дворовых территорий. Полностью программа благоустройства дворов - 2017 должна быть закончена к 1 октября", - сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, чьи слова цитирует пресс-служба.

По словам главы министерства, на старте реализации программы имелось незначительное отставание от графика из-за дождей. "Но сейчас программа по благоустройству дворов набрала темпы, мы вышли, что называется, на заданный эшелон и идем по графику", - отметил он.

О лидерах и отстающих

В лидерах по благоустройству дворовых территорий находится: Люберцы, Мытищи, Щелковский и Раменский муниципальные районы, Реутов, Воскресенский район и Серпухов. Также есть муниципалитеты, которые вызывают опасения с точки зрения формализации процесса отчетности и сроков реализации программы этого года, в их числе Балашиха, Орехово-Зуево, Егорьевск, Жуковский, Звездный городок, Красноармейск, Котельники, Бронницы, Рошаль, Подольск, Краснознаменск и Протвино.

"Откровенную "двойку" за формирование комфортной городской среды можно поставить Дмитровскому району, Истре, Коломне и Шаховской", - отметил Хромушин. В Подмосковье ежегодно благоустраивается не менее 10% дворовых территорий, в прошлом году было благоустроено 1576 дворов.

Для активного вовлечения жителей к обсуждению планов по благоустройству своих дворов в прошлом году был запущен в работу тематический сайт меняемдворы.рф, который существенно расширил возможности жителей дистанционно принимать участие в обсуждении планов по благоустройству, а также выразить свое мнение или пожелание относительно благоустраиваемого двора, оставить претензию на качество выполненных работ. Средняя посещаемость сайта составляет более 30 тыс. пользователей в месяц.