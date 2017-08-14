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Минэкологии Подмосковья завершит мониторинг мусорных полигонов региона к 22 сентября

Москва Московская область
14 августа, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Все 40 действующих и закрытых в разные годы объектов будут обследованы с воздуха и из космоса

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области заказало аэрофотосъемку и съемку из космоса всех свалок в регионе. Эта работа будет завершена к 22 сентября, сообщили в министерстве в понедельник.

"По заказу минэкологии Московской области будет проведена аэрофотосъемка, а также съемка из космоса всех объектов размещения отходов в регионе. Данные съемки, по условиям контракта, должны поступить до 22 сентября", - сообщили в Минэкологии региона.

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Сфотографировать предстоит 40 действующих и закрытых в разные годы объектов размещения отходов, сообщил министр экологии Подмосковья Александр Коган, слова которого приводит пресс-служба.

Съемка с воздуха и из космоса позволит обновить данные о состоянии объектов и определить степень их негативного воздействия на окружающую среду. Минэкологии Подмосковья определит фактические границы объектов, степень их наполнения, возможности для дальнейшего размещения и перспективы рекультивации. Съемку проведет ООО "ГЕОИНФОРМ +", добавили в ведомстве.

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