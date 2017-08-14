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В Подмосковье стартовал рейд по проверке технического состояния сельхозмашин

Москва Московская область
14 августа, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Операция, которая подойдет к концу 18 августа, началась с проверки тракторов

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Проверка технического состояния сельскохозяйственных машин началась в Московской области 14 августа. Рейд завершится в пятницу, 18 августа, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья в понедельник.

"Управление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники с 14 по 18 августа проводит на территории Московской области профилактические рейды", - сообщили в Минсельхозе Подмосковья.

Проверка проходит в период уборки урожая и заготовки кормов в регионе, пояснил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

"Операция началась с проверки технического состояния тракторов. У трактористов, машинистов и водителей самоходных машин проверяется наличие удостоверений тракториста, прохождение технического осмотра", - цитирует его пресс-служба ведомства.

Сотрудники управления также проверяют транспорт на соответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ, добавил Разин.

Рейд проводится везде, где используется самоходная техника: в полях, на дорогах и на фермах, отметили в пресс-службе министерства.

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