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Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-главбуху Арбитражного суда Подмосковья

Москва Московская область
14 августа, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Наталья Христосова обвинялась по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор в виде четырех лет колонии для бывшего главного бухгалтера Арбитражного суда Московской области Натальи Христосовой по делу о хищении около 21 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Жалоба защиты Христосовой отклонена, приговор в ее отношении признан законным и вступил в силу", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы постановил признать Христосову виновной и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск к подсудимой на 20,8 млн рублей, которые будут взысканы с нее в доход государства.

Срок наказания будет отсчитываться с 27 ноября 2015 года, когда она была задержана. Таким образом, уже осенью Христосова может просить об условно-досрочном освобождении. Она обвинялась по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере, вину признала частично.

Следствием установлено, что с марта по декабрь 2013 года она перечислила на счета подконтрольных ей и ее сообщникам коммерческих организаций и физических лиц деньги, находившиеся во временном распоряжении Арбитражного суда Московской области. Для этого она указала в заявках на перечисление средств заведомо ложные сведения о наличии оснований для этого. Христосова подписала заявки электронной подписью от своего имени, а также от имени руководства суда. Всего сообщниками было похищено более 16,8 млн рублей.

Уголовное дело в отношении сообщников Христосовой выделено в отдельное производство. Кроме того, как считает следствие, аналогичным образом с июля по декабрь 2014 года она похитила с депозитного счета 10-го арбитражного апелляционного суда свыше 4 млн рублей.

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