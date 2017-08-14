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В Подмосковье планируют завершить возведение пяти долгостроев дольщиков в 2017 году

Москва Московская область
14 августа, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Объекты находятся в Балашихе, Подольске, Мытищах, а также в Люберецком и Ленинском районах

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2017 году завершить строительство пяти жилых объектов, строящихся по договору долевого участия (ДДУ) с отставанием от графиков, но не признанных проблемными. Всего на особом контроле правительства находится 18 объектов с нарушением этапов строительства, в которые вложились около 5 тыс. дольщиков, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

"До конца года планируется решить проблему по пяти объектам (которые не признаны проблемными, но находятся в зоне риска - прим. ТАСС), расположенным на территории городских округов Балашиха, Подольск, Мытищи, а также Люберецкого и Ленинского муниципальных районов", - отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что с начала 2017 года властям удалось решить проблемы 522 граждан-соинвесторов по четырем объектам, находящимся в зоне риска.

Обманутые дольщики Подмосковья

В 2012 году в Подмосковье насчитывалось 108 проблемных объектов и более 18 тыс. обманутых дольщиков. В период с 2013 года по настоящее время в сводный перечень проблемных объектов Московской области было включено еще 27 проблемных объектов с более чем 6 тыс. обманутыми дольщиками. Сейчас, по официальным данным, в регионе насчитывается порядка 5 тыс. обманутых дольщиков и официально признанных проблемными 24 объекта. По всем долгостроям определены механизмы по решению проблемы дольщиков, разработаны и утверждены дорожные карты, практически на все объекты привлечены новые инвесторы.

До конца 2017 года планируется найти решения по проблемным объектам Клинского, Коломенского, Ногинского муниципальных районов, а также в городском округе Электросталь, в которых ждут свои квартиры 459 дольщика. Кроме того, предполагается возобновить строительство: ЖК "Раменское" в Раменском районе; ЖК "Гагаринский" в городском округе Жуковский; ул. Калинина, д. 20 и микрорайон Надежда в городе Ступино; ЖК "Лидер" в городском округе Лобня; дома 10Б в микрорайоне Светлый в городе Электроугли Ногинского района, а также домов 1, 2, 3, 4, 6 по ул. Спортивная и дома 7 по ул. Московская в городском округе Подольск, в которые инвестировали свои средства более 3,6 тыс. граждан. "Для завершения строительства указанных объектов в этом году привлечены новые инвесторы", - добавили в ведомстве.

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