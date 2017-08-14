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Ограничение курения вейпов в школах обсудят в сентябре на круглом столе в Мособлдуме

Москва Московская область
14 августа, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

По мнению региональных властей, на курение вейпов необходимо наложить те же законодательные ограничения, что и на табачные изделия

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы совместно с представителями регионального Министерства образования и экспертами обсудят на заседании круглого стола в сентябре проблему курения парогенераторов в школах и варианты ее решения. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

"И уже по итогам круглого стола мы определим, как мы будем двигаться дальше: либо очередная законодательная инициатива, либо предложение по изменению уставов школ", - сказал он.

По мнению депутата, на курение парогенераторов необходимо распространить такие же законодательные ограничения, как и на табачные изделия. Данная позиция региональных властей донесена до депутатов Государственной думы.

"Есть несколько законопроектов, в которых учтены наши предложения, которые сегодня рассматриваются комитетом Госдумы, но пока еще не прошли даже первого чтения. А не дожидаясь этого решения, мы хотим вместе с нашей исполнительной региональной властью отработать предложения, как нам можно решить эту проблему в рамках уже действующей нормативной базы", - сказал Голубев, добавив, что один из вариантов, рассматриваемый властями, - внесение изменений в уставы образовательных учреждений, которые бы запрещали на территории школ курение парогенераторов.

Кроме того, по мнению председателя комитета Мособлдумы, существует проблема общедоступности продажи вейпов и электронных сигарет в сетевых магазинах.

"Остроты проблемы курения парогенераторов в школах нет. Но то, что такие случаи есть, и то, что мы считаем, что это несовместимо - верно", - подчеркнул он.

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